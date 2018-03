Sat.1 adaptiert "De Luizenmoeder"

Die Rechte an der holländischen Sitcom "De Luizenmoeder" hat sich Sender Sat.1 gesichert. Der Privatsender erhofft sich mit der Adaption der Serie einen Quotengaranten.



In einer Schule steht eine allein erziehende Mutter stets im Konflikt mit Lehrern, Schülern, Eltern und den anderen eigenwilligen Charakteren der Bildungseinrichtung. Die junge Frau ist Protagonistin in "De Luizenmoeder". TV-Kanal Sat.1 kündigte eine Adaption der niederländischen Serie an, die übersetzt "die Läusemutter" heißt.