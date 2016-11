Sat.1 bringt Deutschlands größte Koch-Show zurück

Noch ist das große Finale der aktuellen Staffel nicht vorbei und doch ist schon klar: Auch 2017 wird es eine Ausgabe der erfolgreichen Koch-Show "The Taste" bei Sat.1 geben.



Gute Nachrichten für Fans der Koch-Show "The Taste". Noch bevor die aktuelle Staffel vorbei ist, hat der Sender bekannt gegeben, dass es auch 2017 eine Ausgabe von Deutschlands größter Koch-Show geben soll. Das Bewerbungsportal für die neue Staffel wurde bereits freigeschaltet. Damit startet die Sendung im kommenden Jahr in die mittlerweile fünfte Staffel.