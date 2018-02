Sat.1 bringt neue Vorabendshow

Im Kampf um die Zuschauer krempelt Sat.1 mal wieder sein Vorbandprogramm um. Leuchtturm soll eine neue Show am Abend sein, die das Konzept des Frühstücksfernsehens in den Feierabend verlegt.



"Endlich Feierabend" soll mehr Show und Infotainment als Magazin sein und soll wie das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" vom Springer-Unternehmen MAZ & More produziert werden. Der Sender plant eine Doppelmoderation und es soll Studiogäste in der Sendung geben.