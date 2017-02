Sat.1 gibt Comedia Luke Mockridge eigene Prime-Time-Show

Sat.1 ist überzeugt und schenkt Comedian Luke Mockridge für seine neue Show "Luke! Die Schule und ich" erstmals einen Prime-Time-Sendeplatz.



Mit "Luke! Die Schule und ich" schafft es Comedian Luke Mockridge bei Sat.1 im Frühjahr in die Prime-Time. In der 90-minütigen Sendung soll das Multitalent Promis gegen Schüler in wahren Highlights aus den Klassenzimmern gegeinander antreten lassen. Der Satz des Pythagoras und binomische Formeln dürften noch das Einfachste sein, das in der Sendung auf dem Lehrplan steht.