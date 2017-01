Sat.1 gibt Hygiene-Tipps mit Promis

Viele Krankheiten könnten vermieden werden, wenn Menschen mehr auf Sauberkeit achten würden. Mit prominenter Unterstützung gibt Sat.1 Nachhilfe in Sachen Hygiene und zeigt die besten Tipps und Tricks zur richtigen Sauberkeit.



So gut wie jedes Kind weiß: "Nach dem Klo und vor dem Essen, Hände waschen nicht vergessen!" Für viele Erwachsene scheint diese Regel nicht Teil des Alltages zu sein. Untersuchungen zeigen: 80 Prozent der infektiösen Gesellschaftskrankheiten könnten durch die richtige Technik beim Händewaschen vermieden werden. Sat.1 nimmt sich nun dieses Probelems an und gibt Nachhilfe. Dafür zeigt der Fernsehsender "15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben".