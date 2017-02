Sat.1 gibt Sendetermin für "Genial daneben" bekannt

Das Comeback des ehemaligen Dauerbrenners "Genial daneben" war schon länger angekündigt wurden. Nun hat Sat.1 auch den genauen Starttermin für die Comedy-Rateshow bekannt gegeben.



Mit "Genial daneben" will auch Sat.1 auf den Retrozug aufspringen und mit einem bekannten Format an alte Erfolge anknüpfen. Hella von Sinnen und Wigald Boning werden gemeinsam mit prominenten Comedians ab 10. März immer freitags versuchen, Fragen von Zuschauern, die Serienerfinder Hugo Egon Balder stellt, zu beantworten. "Genial daneben" wird um 21.15 Uhr auf Sat.1 laufen, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab.

Das Reboot der Rate-Show, die ursprünglich zwischen 2003 und 2011 sehr erfolgreich lief, ist dabei Bestandteil des neuen "Fun Freitags" beim Bällchensender. Denn eine Stunde vor "Genial daneben" soll "Paul Panzers Comedy Spieleabend" im Programm laufen. Paul Panzer spielt in dieser Show Spiele mit prominenten Kandidaten. Um 22.15 Uhr werden zudem neue Folgen der Sketch-Comedy "Rabenmütter" präsentiert.