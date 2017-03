Sat.1 gibt Termin für neue Gottschalk-Show bekannt

In der neuen Sonntags-Show "Little Big Stars" empfängt das Fernsehurgestein Thomas Gottschalk ab April seine kleinen Gäste bei Sat.1 . Kinder aus der ganzen Welt zeigen in dem neuen Familienformat ihre Talente.



Für seine neue Sonntagsshow "Little Big Stars" hat Sat.1 nun einen Starttermin gefunden. Ab 23. April wird Thomas Gottschalk die größten Kinder-Talente der Welt präsentieren. "Ich habe 'Little Big Shots' in den USA gesehen und war sofort begeistert. Die Show ist perfekt für Kinder, Eltern und Großeltern - bin ich alles - und sie funktioniert ohne große Stars, denn die kleinen sind viel lustiger", führt das Fernsehurgestein aus.