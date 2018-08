Sat.1 gibt weitere Bewohner von Promi Big Brother bekannt

Ab Freitag ziehen wieder Prominente oder solche, die es sein wollen, ins "Promi Big Brother"-Haus. Wenige Tage zuvor hat Sat.1 nun sechs weitere Bewohner bekannt gegeben.



Die weiteren Bewohner sind Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-Sternchen und Flirt-Expertin Chethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), Model und Frauenschwarm Johannes Haller (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Star-Hellseher Mike Shiva (54).