Sat.1 hält an Sendeplatz für Maschmeyers Show fest

Trotz weiter sinkender Zuschauerzahlen für Carsten Maschmeyers Existenzgründershow "Start up!" will Sat.1 am Sendeplatz nichts ändern.



Am Mittwochabend schalteten um 20.15 Uhr noch 0,65 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil der dritten Folge lag bei 2,3 Prozent, in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 4,3 Prozent. Damit war das Interesse noch einmal geringer als eine Woche davor mit 720 000 Zuschauern.