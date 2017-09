Sat.1 heizt den Ofen an für "Das große Backen"

"Das große Backen" geht in die nächste Runde und bietet erneut spannende Herausforderungen für die Kandidaten und verblüffende Rezepte für die Zuschauer.



Die nunmehr fünfte Staffel "Das große Backen" startet am morgigen Sonntag, den 10. September, um 17.45 Uhr bei Sat.1. Die Jury, um die Tortendekorateurin Bettina Schliephake-Burchardt und dem mehrfachen "Pâtissier des Jahres" Christian Hümbs, steht wieder bereit. Annika Lau wird in Vertretung von Moderatorin Enie van de Meiklokjes durch die Show führen.