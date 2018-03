Sat.1 holt sich RTL-Moderatorin für neues Vorabend-Magazin

Daniel Boschmann und Annett Möller werden das neue Magazin "Endlich Feierabend!" moderieren. Letztere kommt von RTL und wird künftig exklusiv für Sat.1 vor der Kamera stehen.



Annett Möller wechselt für "Endlich Feierabend" zu Sat.1. Das teilte der Münchner Privatsender am Mittwoch mit. Bislang war sie seit 2003 als Moderatorin für RTL und n-tv tätig. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft und einer dreijährigen Schauspielausbildung sprach die 39-Jährige unter anderem zehn Jahre als Moderatorin Nachrichten bei "RTL aktuell". Weitere Projekte mit ihr seien in Planung, hieß es von Sat.1.