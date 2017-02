Sat.1 holt sich etwas Dschungel mit "Nacktes Überleben"

Sat.1 wagt nach "Newtopia" ein neues TV-Experiment und startet mit "Nacktes Überleben" wieder eine Überwachungsshow. Dabei orientiert man sich nur ein kleines bisschen am "Dschungelcamp" der Konkurrenz RTL.



Wenn der Prominente in die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zieht, muss er fast alle persönlichen Gegenstände abgeben. Konkurrent Sat.1 versucht es jetzt auch mit einer Prise Dschungel - mit dem Unterschied, dass "Nacktes Überleben" nicht im australischen Urwald, sondern in Deutschland angesiedelt ist und nicht mit prominenter Beteiligung, sondern mit ganz normalen Menschen stattfindet. "Nacktes Überleben" ist, wie Sat.1 am Donnerstag mitteilte, zunächst ein einmaliges Experiment und am 29. März (20.15 Uhr) als Zusammenschnitt zu sehen.

Sechs Menschen sollen dabei einen radikalen Schritt wagen: Sie verzichten 30 Tage lang auf ihren gesamten Besitz: Möbel, Smartphone, Portemonnaie, Kosmetik – auch ihre gesamte Kleidung geben die Teilnehmer des Experiments ab. Der Inhalt ihrer Wohnungen soll in einen Container in sicherer Entfernung gelagert werden. Pro Tag dürfen sie sich genau einen Gegenstand zurückholen.



Nicht Bestandteil des Experiments sind laut Sat.1 Nahrung, Wasser, Toilettenpapier, Zahnbürste und Zahnpasta und Arbeitskleidung, falls erforderlich. Single Michael aus Nordrhein-Westfalen, das Pärchen Carmen und Christian (Baden-Württemberg) sowie eine Wohngemeinschaft um Claire, Marcel und Martin (auch NRW) machen mit. Produzent der Show ist die Firma Endemol Shine Germany.