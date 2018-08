Sat.1 komplettiert seine Promi-Riege

Cora Schumacher nimmt bei Sat.1 "bezahlten Urlaub" und stößt zu der "Promi Big Brother"-Riege.



Das Teilnehmerfeld des Sat.1-Spektakels "Promi Big Brother" ist jetzt komplett: Mit Cora Schumacher (41), der ehemaligen Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher, hat der Münchner Privatsender am Freitag Kandidat Nummer zwölf seiner Show bekanntgegeben, die am Abend um 20.15 Uhr starten soll.