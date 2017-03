Sat.1 kündigt neue Folgen "21 Schllagzeilen" an

Vom Unglück in Tschernobyl bis zur Entführung von Natascha Kampusch - Sat.1 präsentiert prägende Ereignisse, die Schlagzeilen gemacht haben, aus über 30 Jahren.



Sat.1 zeigt ab Mittwoch drei neue Folgen "21 Schlagzeilen". Dabei werden prägende Ereignisse aus den Achtzigern, Neunzigern und der jüngsten Vergangenheit von Prominenten kommentiert. Der Sendetermin ist immer mittwochs um 20.15 Uhr. Moderator Matthias Killing führt wie immer durch die Sendung.