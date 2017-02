Sat.1 kündigt zweite Staffel der Krimi-Serie "Einstein" an

Die erste ist noch gar nicht vorbei, da meldet Sat.1 schon die zweite Staffel "Einstein" an. Die Krimi-Serie um einen verschrobenen Physikprofessor scheint gut angelaufen zu sein.



Mit "Einstein" läuft es für Sat.1 richtig gut, die Serie erzielte in der wichtigsten Zielgruppe gute Marktanteile, sodass der Bällchen-Sender den verschrobenen Physikprofessor in die zweite Runde schickt. Dies teile Sat.1 am Montag mit. Bevor es aber in die zweite Runde geht, steht am morgigen Dienstag erst noch das Finale der ersten Staffel "Einstein" in Form einer Doppelfolge an.