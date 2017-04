Sat.1 schickt Promis zum "großen Backen" an den Herd

Am Mittwoch startet die vierteilige Staffel von "Das große Backen – Promispezial". Mit dabei sind unter anderem David Odonkor, Sila Sahin, Melanie Müller und viele weitere Promis.



Mit dabei sind bei "Das große Backen – Promispezial" der Exfußballer David Odonkor und der fünffache Weltmeister im Diskuswerfen Lars Riedel. Ihre Konkurrenten sind Janine Kunze, Sila Sahin, Melanie Müller, Manon Straché, Ralph Morgenstern und Felix von Jascheroff. Als Moderatorin ist natürlich Enie van de Meiklokjes im Einsatz. Sie lässt die acht prominenten Hobbybäcker Motivtorten, Quiche und Donuts kreieren. Als Juroren kommen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zum Einsatz.