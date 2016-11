Sat.1 setzt auf neue Game-Show "Duell der Stars"

Ab Januar 2017 bringt Sat.1 ein neues Game-Format ins Programm. Immer sonntags wird Jochen Schropp die Show "Duell der Stars - Die Sat.1-Promiarena" moderieren.



Auch am auch Sonntag setzt Sat.1 auf Game-Shows. Mit "Duell der Stars - Die Sat.1-Promiarena" soll im Januar 2017 ein neues Format kommen. In der Show treten zwei Teams gegeneinander an. Musiker treffen auf Köche, Comedians auf Schauspieler oder Moderatoren auf Sportler. Um bis zu 100.000 Euro kämpfen die Teilnehmer in Action-, Strategie- und Pultspielen.