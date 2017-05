Sat.1 startet neue Casting-Show "It's Showtime!"

Die neue Show legt mit dem Zusatz "Das Battle der Besten" die Messlatte schon mal ziemlich hoch. Annemarie und Wayne Carpendale werden durch die Sendung führen.



Das hat es seit Kurt und Paola Felix nicht mehr gegeben. Ein Ehepaar führt durch eine große Sonntagabendshow. Bei "It's Showtime! Das Battle der Besten" geben sich Annemarie und Wayne Carpendale die Ehre. Aber sie sind nicht die einzigen bekannten Gesichter bei der neuen Castingshow.