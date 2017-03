Sat.1 startet neue Comedyserie "Knallerkerle"

"Knallerfrauen" hat Sat.1 ja schon länger im Programm. Jetzt ziehen die Männer nach. Im April startet die neue Sketch-Comedy "Knallerkerle" mit Antoine Monot.



Monot ist vielen Fernsehzuschauern sicherlich bekannt als "Tech-Nick" aus der Saturn-Werbung. Mit "Knallerkerle" bekommt er nun eine eigene Sketch-Comedy auf Sat.1. Die Serie läuft am 14. April um 22.30 Uhr an.