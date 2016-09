Sat.1 startet neue Sketch-Comedy "Rabenmütter"

Mütter haben es wirklich nicht leicht. Erst recht nicht in der neuen Sketch-Comedy "Rabenmütter" von Sat.1.



Sat.1 versucht sich mal wieder an einer neuen Sketch-Comedy und lässt ab Freitag die "Rabenmütter" auf die Zuschauer los. Immer freitags um 23.15 Uhr zeigen in zunächst vier Folgen Milena Dreißig, Mimi Fiedler, Anna Julia Kapfelsperge und Friederike Kempter, wie schwer es Mütter in der heutigen Gesellschaft tatsächlich haben.