Sat.1 startet neue Wissenschaftscomedy

Das Wissenschaft und Comedy zusammen passen können haben einst Barbara Eligmann und Wigald Bohning in ihrer Show "Clever! - Die Show, die Wissen schafft" bei Sat.1 unter Beweis gestellt. Mit einer neuen Show soll nun an die alten Erfolge angeknüpft werden.



Mit Kaya Yanar und Caroline Frier will Sat.1 das Format Wissenschafts-Comedy neu beleben, berichtet das Portal "TV Wunschliste". Die neue Show "Das gibt's doch gar nicht!" soll angelehnt sein an frühere Erfolgsformate wie "Genial daneben" und "Clever! - Die Show, die Wissen schafft".