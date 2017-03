Sat.1 und RTL bringen Fragestunde zu NRW-Wahl

Die beiden konkurrierenden Sender Sat.1 und RTL einen ihre Kräfte und organsieren in Nordrhein-Westfalen eine gemeinsame Frage-/Antwortstunde mit Hannelore Kraft und Armin Laschet organisiert.



Im Wahljahr 2017 wird es auch in Nordrhein-Westfalen ernst. Sat.1 NRW und RTL West machen ausnahmsweise gemeinsame Sache und organisieren eine Frage- und Antwortstunde mit den beiden Spitzenkandidaten der Landtagswahl NRW. Hannelore Kraft (SPD) und Armin Laschet (CDU).