Sat.1 verkuppelt Senioren im "Hotel Herzklopfen"

In der neuen Kuppel-Sendung von Sat.1 geht es nicht, wie sonst üblich, um Mittzwanziger. In "Hotel Herzklopfen - Spät verliebt!" sind Rentner auf der Suche nach der Liebe.



Am Sonntag (22. April) startet Sat.1 seine neue Datingshow für im Herzen jung Gebliebene auf der Suche nach der großen Liebe. Bei "Hotel Herzklopfen - Spät verliebt!" gehen ausnahmsweise mal Senioren auf die Pirsch.