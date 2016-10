Sat.1 verlängert mit Julia Leischik

Bei Sat.1 hat man frühzeitig den Vertrag mit Moderatorin Julia Leischik verlängert. Neben der aktuellen Sendung sollen auch neue Formate in Angriff genommen werden.



Der Sender Sat.1 hat seinen Exklusivvertrag mit Julia Leischik verlängert. Wie der Sender mitteilte, sicherte man sich frühzeitig vor Vertragsende die mehrjährige Zusammenarbeit mit der Moderatorin. Neben neuen Staffeln von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" sollen auch neue Formate entwickelt werden.