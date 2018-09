Sat.1 versucht es mit neuer Spielshow

"Comedy ist ja auch Show" wird sich Bülent Ceylan wohl gedacht haben und versucht sich jetzt als Moderator einer Spielshow. Zu sehen ist dieses Experiment bei Sat.1.



Ob Comedy und Spiele zusammenpassen? Diese Frage könnte ein neuer Sat.1-Moderator beantworten: Er ist ein bekannter Comedian in Deutschland, stammt aus Mannheim und war bislang bei RTL mit der "Die Bülent Ceylan Show" unter Vertrag - Bülent Ceylan (42). Ab diesem Freitag (14. September, 20.15 Uhr) ist er als Moderator bei Sat.1 zu sehen und führt durch die neue Spielshow "Game of Games".