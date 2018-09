Sat.1 will mehr eigene Serien produzieren

Der Sender Sat.1 will sein Seriengeschäft forcieren. Im Herbst starten deshalb Testfolgen von "Der Bulle und das Biest" sowie "Die Läusemutter".



Der Münchner Privatsender Sat.1 will verstärkt auf eigenproduzierte Serienware setzen. Noch in diesem Jahr will Sat.1 vier weitere Serien pilotieren, wie Programmgeschäftsführer Kaspar Pflüger am Dienstagabend in Hamburg sagte. Das bedeutet, dass zu vier verschiedenen Stoffen eine Episode produziert und auf ihre Sendefähigkeit getestet werden soll.