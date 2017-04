Sat.1 wird "Genial daneben" fortsetzen

Das überraschende Comeback von "Genial daneben" erfreute nicht nur den Zuschauer sondern auch Sat.1. Nach den sechs geplanten Folgen wird allerdings nicht Schluss sein. Im Herbst soll eine weitere Staffel folgen.



Der aktuellen Welle, alte Formate nach jahrelanger Pause wieder eine Chance zu geben, wollte sich auch Sat.1 anschließen. Und mit dem Comeback von "Genial daneben" scheint der Bällchensender auch den richtigen Griff getan zu haben. Denn aus den zuunächst angesetzten sechs Folgen werden voraussichtlich doch wieder mehr.