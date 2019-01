Sat.1 zeigt Dick Wolfs neue Crime-Serie "FBI"

Rassistische Hassverbrechen, Spionage, brutaler Menschenhandel, Zwangsprostitution - das Ermittlerteam des New Yorker Krisenstabs des FBI hat keine Zeit für lockere Sprüche und Büro-Romanzen.



Die Special Agents Maggie Bell (Missy Peregrym) und Omar Adom "OA" Zidan (Zeeko Zaki) ermitteln nur in den ganz großen Fällen. Mit "FBI" sticht "Law & Order"-Erfinder Dick Wolf offenbar absichtlich in ein innenpolitisches Wespennest, denn die titelgebende Behörde ist einer der Lieblings-Sündenböcke von Präsident Trump.