Sat.1 zeigt FC Bayern München und Co. beim "Telekom Cup" live

Beim ersten Fußball-Titel des neuen Jahres treffen Bundesliga-Vereine in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena aufeinander. Sat.1 ist live dabei, wenn der FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13. Januar) beim "Telekom Cup 2019" in den Wettstreit gehen.