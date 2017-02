Sat.1 zeigt neue TV-Show: "So tickt der Mensch"

Sat.1 präsentiert am Freitag eine neue Show mit Ruth Moschner. In "So tickt der Mensch" soll mit Experimenten herausgefunden werden, wie die Menschen in verschiedenen Situationen funktionieren.



Ab Fretag, dem 17. Februar ist Moderatorin Ruth Moschner jede Woche um 20.15 Uhr in Sat.1 mit ihrer neuen TV –Show "So tickt der Mensch" zu sehen. Sie und ihre prominenten Gäste wollen mit Hilfe verschiedener Experimente zeigen, wie Menschen funktionieren. An Moschners Seite ist Diplom-Psychologe Rolf Schmiel, der das Verhalten der Promis und Testpersonen analysiert. Meldungen zu diesem Thema

In der ersten Folge will Journalistin Paula Lambert herausfinden, worauf Männer beim Flirten stehen und welches Verhalten bei Frauen gut ankommt. Tänzerin Motsi Mabuse sucht die Antwort auf die Frage: Wie muss ein Mann tanzen, damit er bei einer Frau landet? Schauspieler Antoine Monot, Jr. will wissen, ob ein Placebo-Energie-Drink tatsächlich klüger macht und Manager-Schwergewicht Reiner Calmund will herausfinden, welche Verhandlungstechniken zum Erfolg führen.

