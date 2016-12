Sat.1 zeigt zweite Staffel von "Blindspot" jetzt auch im Free-TV

Kurz nach der Pay-TV-Premiere beim Bezahlsender Sat.1 Emotions, zeigt Sat.1 die Serie "Blindspot" auch im Hauptprogramm. Auf die Zuschauer warten einige Neuerungen.



Sat.1 bringt die zweite Staffel der Tattoo-Serie "Blindspot" nun auch ins Hauptprogramm. Nachdem die Folgen ihre Premiere beim Bezahlsender Sat.1 Emotions haben, werden sie wenige Tage später auch im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein. Den Anfang macht die Folge "Sandsturm".