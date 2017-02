Satelliten Beobachter Club (SBC) stellt sich neu auf

Der Satelliten Beobachter Club, kurz SBC, hat sich 25 Jahre nach seiner Gründung neu firmiert und will sich wieder dem Informationsaustausch zwischen Sat-DXern dienen.



Sat-DXer bekommen eine neue alte Anlaufstelle: Nachdem es lange Zeit still um den Satelliten Beobachter Club, kurz SBC, geworden war, stellt sich der Verein neu auf und kündigte an, wieder regelmäßig Treffen zu veranstalten.