Satellitenschwarm soll 5G flächendeckend verfügbar machen

Wie alle Branchen weltweit befindet sich auch die Raumfahrtindustrie im Umbruch. Dabei werden verstärkt Kleinsatelliten statt der bisherigen großen und teuren Satelliten genutzt.



Dieser oft unter dem Schlagwort "New Space" zusammengefasste Trend bietet nach Meinung eines Konsortiums aus Wirtschaft und Wissenschaft unter Leitung von Professor Armin Dekorsy (Universität Bremen) zukünftig die Chance, Deutschland flächendeckend mit Mobilfunk der neuesten Generation zu versorgen.



Das Konsortium möchte eine Softwareplattform zur Evaluierung und Optimierung neuester 5G-Kommunikationstechnologien für Satellitennetze und deren Missionsplanung entwickeln. Gefördert wird das Projekt bis April 2020 durch den Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE).