Satire-Animationsserie "Our Cartoon President" startet bei Sky

Sky hat sich eine neue Animations-Serie aus den Verinigten Staaten gesichert. Bei "Our Cartoon President" es handelt sich um ein Satire-Format über Trump - produziert von einem bekannten Late-Night-Talker.



Er war TV-Superstar mit seiner Reality-Show "The Apprentice" und regiert seit einem Jahr die USA als hätte er die TV-Show nie verlassen: Donald J. Trump. Nicht selten kommt es zu Verwirrungen wegen seiner kontroversen Beiträge bei Twitter.



Daraus ensteht nicht nur genügend Stoff für Journalisten, sondern natürlich auch für Satiriker. Da ist es wenig verwunderlich, dass der US-Präsident zur Hauptfigur in einer satirischen Animationsserie wird.