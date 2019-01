Saturn-Automat tauscht gebrauchtes Smartphone gegen Gutschein

Das Elektro-Fachgeschäft startet ein Pilotprojekt. Gemeinsam mit dem Startup Cellomat hat Saturn in drei Filialen Automaten aufgestellt, die Alt-Smartphones annehmen. Die Belohnung für den ehemaligen Smartphone-Besitzer: ein Saturn-Gutschein.



Wer kennt es nicht - die alten Smartphones wandern in eine Schublade, sobald ein neues Gerät da ist. Dort kommen sie meist nie wieder heraus. Das will Saturn jetzt ändern. Wie "w&v" berichtet, hat das Elektro-Fachgeschäft gemeinsam mit dem Startup Cellomat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, bei dem Verbraucher ihre gebrauchten Smartphones abgeben können und dabei noch profitieren.