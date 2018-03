Saudische TV-Gruppe MBC verbannt türkische Seifenopern

Die Spannung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei treffen nun auch das Fernsehprogramm.



Die saudische Fernsehgruppe MBC hat alle türkischen Seifenopern aus ihrem Programm genommen. Die Entscheidung gelte seit 2. März für die Kanäle von MBC in zahlreichen Ländern der arabischen Welt, sagte Sprecher Masen Hajek der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Gründen äußerte er sich nicht. MBC hat seinen Hauptsitz in Dubai.