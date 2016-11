"Savage Kingdom": Kampf ums Überleben auf Nat Geo Wild

Mit "Savage Kingdom" holt sich Nat Geo Wild eine neue hochwertige Serie ins Programm. Mit dieser entführt der Sender seine Zuschauer in die gefährliche Tierwelt Afrikas.



Mit "Savage Kingdom" bricht der Sender Nat Geo Wild in die abgelegene und raue Gegend Savuti in Botswana auf. Hier kämpfen die Raubtiere einen erbitterlichen Kampf ums Überleben, denn in der Wildnis Afrikas heißt es: Fressen oder gefressen werden.