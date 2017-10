"Savage Kingdom" geht in die zweite Staffel

Im Dezember geht auf Nat Geo Wild das "Game of Thrones" der Tierwelt weiter. Die zweite Staffel von "Savage Kingdom" startet mit vier Teilen.



Der Bezahlsender hat sich die Rechte an der zweiten Staffel von "Savage Kingdom" gesichert. Mit "atemberaubenden Landschaftsaufnahmen" werden den Zuschauern an vier Samstagen im Dezember jeweils um 21 Uhr exklusive Deutschlandpremieren präsentiert.