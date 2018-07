Schadet Glasfaserausbau großen Telekommunikationsdienstleistern?

In der Telekommunikationsbranche ist jede Menge los. Unter anderem ist der Glasubau verantwortlich für den angeheizten Wettbewerb auf dem Markt.



Die alten Hasen unter den Telekommunikationsunternehmen bekommen immer mehr Konkurrenz. Eine aktuelle Markteinschätzung von Sopra Steria Consulting zeigt: Die Zahl der Wettbewerber könnte massiv steigen. Grund dafür ist beispielsweise der Glasfaserausbau.