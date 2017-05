"Schätzen Sie mal" ab Juni im Ersten

Nach 20 Jahren Pause wird die DDR-Show "Schätzen Sie mal" neu aufgelegt. Als Produzent hat sich Jörg Pilawa verpflichtet, moderiert wird sie von Jochen Schropp.



Von 1974 bis 1997 hat die Spielshow "Schätzen Sie mal" Jung und Alt begeistert. Am Format hat sich nach 20 Jahren nur wenig geändert.

Meldungen zu diesem Thema

Harvard-Studie: ARD berichtet am negativsten über Trump

Schwimm-WM: Bei ARD und ZDF nicht in der ersten Reihe

ARD-Vorsitzende: TV und Radio haben trotz Internet Zukunft



Noch immer müssen die Kandidaten X, Y und Z Fragen wie "Wie viele Menschen waren schon auf der Raumstation ISS?" oder "Wie viele Schuhe besitzt eine bayerische Frau?" beantworten. Statt in Chemnitz wird die Show nun in Leipzig gedreht, schreibt die Leipziger Volkszeitung.



Als Produktionsfirma wurde "Herr P." von Jörg Pilawa auserwählt. Den Moderatorenjob überlässt Pilawa jemand anderem, traurig darüber sei er allerdings nicht. An seiner statt wird Jochen Schropp, unter anderem durch "Promi Big Brother" bekannt, durch die Sendung führen. Bis Samstag werden 12 Folgen produziert, die Ausstrahlung beginnt am 16. Juni im Nachmittagsprogramm des Ersten.