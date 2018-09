Schätzing: "Der Schwarm"-Serie bleibt "nahe am Buch"

Erstmals nach dem Bekanntgeben der filmischen Umsetzung hat sich Frank Schätzing über das Geheimprojekt "Der Schwarm" als ZDF-Serie geäußert. Der 61jährige Erfolgsautor rechnet bereits für das nächste Jahr mit einem Drehstart.



Nachdem die Verträge nun unterzeichnet sind, wird "Der Schwarm" in eine Staffel mit acht Episoden übertragen. Nach der Erstellung des dramaturgischen Gesamtkonzepts werden sich Drehbuchautoren um das Projekt kümmern.