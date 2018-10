Schalke-Star Naldo präsentiert seine Lieblingsmusik

In der dritten Staffel von "Meine 11 - Die Playlist der Fußballstars" wird der brasilianische Abwehr-Haudegen am Abend bei Sky Sport News HD die Zuschauer in seine privaten Vorlieben einweihen.



Nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 wird Ronaldo Aparecido Rodrigues - besser bekannt als Naldo - diesen Freitag Abend bei Maik Nöcker zu Gast sein und eine Playlist seiner Lieblingslieder im Gepäck haben. Meldungen zu diesem Thema

"Meine 11 - Die Playlist der Fußballstars" geht damit in die dritte Staffel, wobei Naldo in diesem Durchlauf der erste Gast sein wird. Folgen werden ihm unter anderem Bayer-Stürmer Kevin Volland und Lewis Holtby vom HSV.



Klar erkennbaren Bezug zum Fußball gebe es laut Moderator Maik Nöcker in den Playlists der Fußball-Stars immer wieder - wobei die mitgebrachte Musik in erster Linie etwas sehr persönliches sei und mehr über die Menschen hinter den großen Namen der prominenten Spitzensportler verrate. Deshalb vielleicht auch die ungewöhnlich intime Aufnahme-Location der Show: Die Fußballer gesellen sich zur Aufzeichnung zum Moderator in ein Wohnmobil.



Zu sehen sein wird die erste Folge des neuen Durchlaufs bereits heute abend um 21 Uhr bei Sky Sport News HD im Free-TV, als Livestream über skysport.de sowie in der Sky Sport App. Gäste und Sendezeiten im Überblick

Freitag, 19. Oktober, 21.00 Uhr: Naldo (FC Schalke 04)



Freitag, 26. Oktober, 21.00 Uhr: Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Freitag, 2. November, 21.00 Uhr: Lewis Holtby (Hamburger SV)

Freitag, 9. November, 21.00 Uhr: Matthias Ostrzolek (Hannover 96)

Freitag, 16. November, 21.00 Uhr: Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen)

