Schampus statt Weißbier - Waldemar "Waldi" Hartmann wird 70

Er ist der "Waldi" und hat angeblich eine Vorliebe für Weißbier. Waldemar Hartmann wird 70. Zeit für einen Klischee-Check.



Der Wutausbruch von Rudi Völler. Das Debakel als Telefonjoker bei Günther Jauch. Fernsehen und Fußball. Der Schnurrbart. Über all das wird zu reden sein, wenn Waldemar "Waldi" Hartmann am 10. März 70 Jahre alt wird. Er weiß das natürlich. Der Moderator und Fußballkenner hatte in 40 Jahren Karriere etliche dicke Balken von Schlagzeilen.