Scharfe Kritik an Fusionsplänen von Unitymedia und Vodafone

Die Übernahme der Unitymedia durch Vodafone scheint kurz bevor zu stehen. Doch die Fusion lässt immer mehr Kritik laut werden. Jetzt äußert sich der Bundesverband Glasfaser zu der Diskussion über den Deal.



In einem Brief an CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier macht sich der Bundesverband Glasfaser (Buglas) Luft. Wie die "Welt am Sonntag" schreibt, kritisiert die Institution die geplante Fusion von Unitymedia und Vodafone.