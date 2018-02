"Schau Dich schlau mit den Geissens"

Das Promi-Paar Geissen probiert etwas Neues. Bei RTL II startet ihre Spiel-Show "Spiel die Geissens untern Tisch".



Das Ehepaar Carmen (52) und Robert Geissen (54) ist hierzulande vor allem durch ihre Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTL II bekannt geworden. Jetzt startet ihre neue Spiel-Show "Spiel die Geissens untern Tisch" - ab Montag, 5. Februar (21.15 Uhr, RTL II). Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sprechen die beiden zwei über das neue Format, über ihre Erfahrungen mit dem Fernsehen und was sie sonst so machen.