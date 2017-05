"Schau in meine Welt": Kika zeigt Leben einer Regenbogenfamilie

Mit "Schau in meine Welt" dokumentiert der Kinderkanal die unterschiedlichen Lebensweisen. In der neusten Folge zeigt er die Regenbogenfamilie von Rafael - denn er hat zwei Mütter und einen Vater.



Rafael ist zehn Jahre alt und wohnt in Hamburg mit seinen beiden Müttern. Dass er insgesamt drei Elternteile hat, ist für ihn ganz normaler Alltag. Dennoch freut er sich schon darauf, zusammen mit seinen Müttern und seinem in Süddeutschland lebenden Vater in den Urlaub zu fahren.

Die Lebenswelt von Rafael unterscheide sich kaum von der anderer Kinder, so der verantwortliche Redakteur Thomas Miles. Regenbogenfamilien seien mittlerweile ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität geworden. Das wolle man mit der Reihe "Schau in meine Welt" sichtbar machen.



Die Dokumentations-Serie wurde schon in der Vergangenheit mit Preisen überschüttet. Zuletzt wurde die Folge "Marleny - und es gibt mich doch!" letztes Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. "Rafael - Ich hab halt zwei Mamas" wird am heutigen Sonntag um 16.15 Uhr im Kinderkanal ausgestrahlt.