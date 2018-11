Schauen YouTube-Nutzer aus EU-Ländern bald in die Röhre?

Die amerikanische Videoplattform sieht die EU-Urheberrechtsreform als unhaltbares Risiko und droht nun mit der Abschaltung von Kanälen und Geoblocking.



Auf vielen Kanälen deutschsprachiger YouTuber finden sich dieser Tage statt der üblichen Schminktutorials, Life-Hacks und Gaming-Videos todernste Botschaften der Betreiber: Kommt die EU-Urheberrechtsreform zum Tragen, könnte die weltweit größte Videoplattform bald für viele der teils hauptberuflichen YouTuber keine Heimat mehr bieten – vielen von ihnen würde so das jähe Ende über Jahre mühsam bestückter Videokanäle mit millionenschweren Followerzahlen ins Haus stehen.