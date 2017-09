Schaurig in Schweden: ARD produziert neue Folgen um Maria Wern

Die Dreharbeiten für neue Episoden mit der schwedischen Kommissarin Maria Wern sind bereits im vollen Gange. Vier neue Folgen sollen ARD-Zuschauern zu sehen bekommen.



Im Frühjahr wurden für die neue Staffel bereits die zwei Filme mit den Episodentiteln "Tödliche Leidenschaft" und "In der Tiefe" gedreht. Jetzt läuft die Produktion zwei weiterer Folgen unter der Regie von Erik Leijonborg. "Maria Wern, Kripo Gotland - Bedrohung" und "Maria Wern, Kripo Gotland - Wunden" werden bis Ende Oktober auf der Ostseeinsel Gotland und in Stockholm gedreht.