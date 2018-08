Schauspieler Matschke steigt bei "Polizeiruf 110" aus

Das Team des ARD-Sonntagskrimis "Polizeiruf 110" aus Magdeburg muss sich schon wieder einen neuen Ermittler suchen.



Nach zwei Jahren als Kommissar Dirk Köhler steige Schauspieler Matthias Matschke (49) als Kollege von Claudia Michelsen auf eigenen Wunsch aus, sagte eine Sprecherin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Sonntag. Der Sender bedauere die Entscheidung, bedanke sich jedoch für die "wunderbare Zusammenarbeit". Zuvor hatten MDR Sachsen-Anhalt und "Bild am Sonntag" über Matschkes Entscheidung berichtet.