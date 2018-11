Seinen Durchbruch hatte er mit dem oscarprämierten Film "Mephisto", bekannt war er auch aus dem Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Im Alter von 87 Jahren ist Schauspieler Rolf Hoppe gestorben.



Im Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" war er der König, im Film "Mephisto" verkörperte er Hermann Göring: Nun ist Schauspieler Rolf Hoppe mit 87 Jahren gestorben. Er sei am Mittwoch "nach einem erfüllten Leben im Kreise seiner Familie (...) friedlich entschlafen", teilte die Familie am Donnerstag über das Hoftheater Dresden mit.